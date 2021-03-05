AFAD'tan Deprem Haftası'nda 'Afet Farkındalık' standı - Son Dakika

AFAD'tan Deprem Haftası'nda 'Afet Farkındalık' standı
05.03.2021 12:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası nedeni ile 'Afet Farkındalık' standı kuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası nedeni ile 'Afet Farkındalık' standı kuruldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stant ile vatandaşlara deprem ve diğer afetlerle ilgili bilgilendirmek için el broşürü dağıtılarak, afet durumları için tam donanımlı araç ile de uygulamalı olarak gösterildi.
Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından '2021 Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesi dolayısı ile de Türkiye genelinde AFAD tarafından Ocak ayı itibari ile 1 milyon 55 bin kişiye 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi. 2021 yılının sonunda eğitim verilen vatandaşların sayısının da 50 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor. - KAYSERİ
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