AFAD'tan depreme ilişkin açıklama - Son Dakika

AFAD: "Manisa Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup, 09.25 itibarıyla 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir."

(İHA)