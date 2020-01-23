AFAD'tan depreme ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'tan depreme ilişkin açıklama - Son Dakika

AFAD'tan depreme ilişkin açıklama

6 saat önce

AFAD: "Manisa Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup, 09.25 itibarıyla 212 adet artçı deprem olmuştur.

AFAD'tan depreme ilişkin açıklama, System.String[]

AFAD: "Manisa Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup, 09.25 itibarıyla 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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