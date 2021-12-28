Son dakika haber: AFAD'tan Edirne'de meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda, "1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımız güvenli bölgeye alınmıştır" denildi.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne ili Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı bilgisi alınmıştır. Meydana gelen yağışlar sonrası 112 acil çağrı merkezine 11 ihbarın ulaştığı bildirilmiştir. Bölgede Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımız güvenli bölgeye alınmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olarak devam edeceği bilgisi alınmıştır. Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hane güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirilmiştir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)