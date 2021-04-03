AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı - Son Dakika

AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı

03.04.2021 09:31
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2021'in 'Afetlere hazırlık eğitim yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimlerin yanı sıra camilerde de program yapıyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2021'in 'Afetlere hazırlık eğitim yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimlerin yanı sıra camilerde de program yapıyor. Merkez Palandöken ilçesindeki Selimiye Camii'ne gelenlere pandemi nedeniyle önce maske veren AFAD uzmanları, afetlerle ilgili hazırlanan broşürleri de dağıtırken, imam İdris Arasoğlu da başta deprem olmak üzere afetlere yönelik hazırlıkların nasıl olması gerektiğini anlattı.

Erzurum AFAD Müdürlüğü'nce kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen eğitimlere hız verildi. İl merkezi ve ilçelerde polis, jandarma, muhtar ile öğretmenler başta olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları personeline eğitim veren AFAD, camilerde görevli imamları da kursa aldı. Başta deprem olmak üzere doğal afetler konusunda eğitim alan Selimiye Camii'nin imam hatibi İdris Arasoğlu, namaz öncesi cemaate eğitici bilgiler vermeye başladı. AFAD uzmanları, merkez Palandöken ilçesindeki Selimiye Camii'ne gelenlere pandemi nedeniyle önce maske verdi ardından afetlerle ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı.

AFAD'dan da destek alan İdris Arasoğlu, vaazında, "Evlerimiz, aile bireylerimizle huzur içinde yaşadığımız, hayatımızı kolaylaştıran ve güzelleştiren mekanlardır. Toplumun temellerinin atıldığı ve yine toplumları ayakta tutan bu mekanlarda tedirgin olmadan gönül rahatlığıyla hayatımızı idame ettirmeliyiz. Günümüzde çeşitli afetlere maruz kalmaktayız ve bu afetler sebebiyle yaşadığımız mekanları kaybetmekle beraber canımızdan, malımızdan ve sevdiklerimizden de olabilmekteyiz. Yaşadığımız coğrafyanın deprem kuşağında olduğu herkesçe kabul edilmeli ve deprem anında alınacak tedbirler konusunda bütün aile fertlerimiz bilinçli olmalı, hayati öneme sahip kurallara riayet etmelidir" dedi. İmam Arasoğlu, vaazında, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile olası yangınlarda nasıl hareket edileceğine dair bilgiler verdi. '450 BİN KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ 'İçişleri Bakanlığı'nın 2021'i 'Afetlere hazırlık eğitim yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatan Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, nüfusun yüzde 51'ine de ulaşma hedefi koyulduğunu söyledi. Erzurum'da eğitim çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Karslı, "İl merkezi ve ilçelerde muhtarlar, azalar, öğretmenler, diğer kamu personeli polis olsun jandarma olsun diğer özel sivil toplum kuruluşlarında toplantılar yaparak eğitimler verdik. Milli Eğitim Müdürlüğü bütün okullarda, diğer kamu kuruluşları kendi kuruluşlarında bu eğitim seferberliğini başlattı. Erzurum özelinde İçişleri Bakanı'mızın koyduğu hedefe göre yaklaşık 450 bin insana ulaşmamız lazım. Şu ana kadar verilen eğitimlerle 80 bin bandına ulaşmış durumdayız. Nisan ayı sonuna doğru belki yüzde 70'lere varan bir hedef koyduk. Ramazan sonrası ve yıl sonuna kadar inşallah bu hedefimize ulaşmış olacağız, diye düşünüyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokolle eğitici eğitmenlik sertifikası verilen imamların çalışmada görev aldığını dile getiren Karslı, "Camilerde özellikle imamlarımız, aldıkları eğitici eğitmenlik sertifikasıyla vatandaşları bilgilendiriyor" dedi.


AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı

İçişleri Bakanlığı, Erzurum, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı - Son Dakika


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