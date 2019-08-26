AFAD'tan, evleri afet tehlikesi altındaki vatandaşlara yardım

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerinde kaya düşmesi riski sebebiyle evlerini terk eden 28 vatandaşa, risk azaltma çalışmaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), konut ve alt yapı yardımında bulunuluyor.

Kaya düşme riski olan Baykan'ın Çukurca köyü Oğlaklı mezrasında AFAD ekiplerinin başlattığı teknik çalışma sonucunda, afete maruz bölge ilan edilerek, 18 vatandaş konut hak sahibi olarak belirlendi.

İlçeye bağlı Veysel Karani beldesinde yapımına başlanan konutlar, tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Ekipler, Şirvan ilçesinin Yarımtepe köyünde de 2016 yılında hak sahiplerine teslim edilen 10 konutun, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemesi işlerini tamamladı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, yaptığı açıklamada, Oğlaklı mezrasında meydana gelen heyelanda 18 vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.

AFAD ekiplerinin yaptığı teknik çalışmaları başkanlığa gönderdiklerini belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Başkanlık, çalışmalar sonucunda mezrayı afete maruz kalan bölge ilan ederek 18 vatandaşımızı konut hak sahibi olarak tanıdı. Konutların yapımına başlandı. Bitimi halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şirvan'ın Yarımtepe köyünde 10 vatandaşımızın heyelan dolayısıyla mağduriyeti vardı. Afet konutlarında alt yapı eksiklikleri vardı. Başkanlığımızın gönderdiği ödenek sonucunda alt yapı donatılarını da tamamlamış olduk. Heyelan ve diğer afetlerde mağdur olan vatandaşlarımızın, 81 ilde olduğu gibi devletimiz her zaman yanında yer almakta ve gerekli desteği vermektedir."

Oğlaklı'da yaşayan Cihat Gülmez de kaya düşmesi riski sebebiyle evini terketmek zorunda kaldıklarını anlattı.

AFAD desteğiyle konutların yapımına başlandığını dile getiren Gülmez, "Ekipler mezramızda kaya düşme riskini tespit etti. Biz de artık orada yaşayamazdık. Devletimizin desteğiyle konut yapılıyor. İnşallah en kısa sürede yeni evimize kavuşuruz." ifadelerini kullandı.