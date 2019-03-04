Afad'tan Fotoğraf Sergisi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek üzere stant ve fotoğraf sergisi açtı.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek üzere stant ve fotoğraf sergisi açtı.



Vali Ömer Toraman ile beraberindeki protokol üyeleri sergide araç ve ekipmanları inceledi, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'dan bilgiler aldı.



Açılan stant ve sergide Kütahya'da yaşanabilecek herhangi bir acil durumda yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere tanıtımlar yapılacağını belirten Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, "Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Deprem ülkesinde yaşayan insanların bu riskle birlikte yaşamasını öğrenmesi gerekiyor. Bu konuda bir afet kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bu kültürü oluşturmadığımız zaman afetlerin ekonomik, sosyolojik boyutlarının çok büyük etkiler bıraktığını görüyoruz. Dolayısıyla hem bireysel anlamda hem de devlet anlamında yapılacak çalışmalar konusunda çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman biz AFAD olarak hazırlıklıyız. Vatandaşlarımızın da bu konuya duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.



Vali Ömer Toraman, AFAD fotoğraf sergisi ve tanıtım standı açılışının ardından Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan '2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Teknoloji ve Tasarım Sergisi'ni ziyaret edip, çalışmaları inceledi. - KÜTAHYA

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