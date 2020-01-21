AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği - Son Dakika

AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği

6 saat önce

Afet ve Acil Durumlara hazırlıklı olma kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilk yardım eğitimi seferberliği başlatıldı.

AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği, System.String[]

Afet ve Acil Durumlara hazırlıklı olma kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilk yardım eğitimi seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında 700 Din görevlisi, 500 AFAD gönüllüsü, 358 muhtar ve 10 bin öğretmen olmak üzere toplam 11 bin 585 kişiye ilk yardım eğitimi verilecek.


Afet ve Acil Durumlara hazırlıklı olma kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilk yardım eğitimi seferberliği başlatıldı.


Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Türk Kızılay'ı yetkililerinin katılımıyla ön toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kurumların yapacakları iş ve işlemler belirlenerek görev dağılımları yapıldı.


Buna göre; 700 din görevlisi, 500 AFAD gönüllüsü, 358 muhtar ve 10 bin öğretmen olmak üzere toplam 11 bin 585 kişiye yapılacak program dahilinde ilk yardım eğitimi verilecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı
Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:25:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]