Afad'tan İşitme Engellilere Yönelik Kış Gezisi
1 saat önce
Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kış gezisiyle işitme engelliler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürdü.
Sivas
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kış gezisiyle işitme engelliler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürdü.
Sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen kış gezisine işaret dili tercümanı refakatinde 27 işitme engelli katıldı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürülen engelliler burada eğlenceli vakitler geçirdi. Kayak yapan engelliler unutulmaz bir gün yaşadı.
AFAD Sivas İl Müdürlüğü daha önce de engellilere yönelik olarak SODES Projesi kapsamında temel afet bilinci eğitimi ve yurt içi gezi faaliyetleri düzenlemişti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:14 Kaynak: İHA
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