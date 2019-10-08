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AFAD'tan kaymakamlıklara yangın eğitimi

1 saat önce

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Bilecik'in ilçe kaymakamlıklarına sivil savunma, temel afet bilinci ve yangın eğitimi verildi.

AFAD'tan kaymakamlıklara yangın eğitimi, System.String[]

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Bilecik'in ilçe kaymakamlıklarına sivil savunma, temel afet bilinci ve yangın eğitimi verildi.


AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan bu eğitimlerin yararlı olacağını ifade etti. Demirel, "2019 yılı eğitim planlaması kapsamında ilçe kaymakamlıklarımızda sivil savunma, temel afet bilinci ve yangın konularında personelin bilinçlendirilerek olası afet ve acil durumlara karşı hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla eğitim verilmeye başlanılmış olup; eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterilerek bina tahliye tatbikatları yapılmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesindeki verilecek eğitim ve tatbikatlara yıl içerisinde de devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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