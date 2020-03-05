AFAD'tan öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'tan öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Son Dakika

AFAD'tan öğrencilere deprem ve yangın eğitimi

6 saat önce

Bayburt'ta deprem haftası kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimi veriliyor.

AFAD'tan öğrencilere deprem ve yangın eğitimi, System.String[]

Bayburt'ta deprem haftası kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimi veriliyor.


Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü personellerince deprem haftası kapsamında öğrencilere eğitimler verilmeye devam ediliyor. Şair Celali Ortaokulu ve Bayburt Fen Lisesi öğrencilerine "Afet Bilinci Eğitimi" eğitimi verilmesinin ardından okul bahçesinde yakılan ateşle uygulamalı olarak yangın tatbikatı verildi. Olası bir yangında öğrencilerin neler yapması ve nasıl davranmaları konularında ekipler tarafından uygulama alanında anlatıldı.


Öğrencilerin deprem ve yangın konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade eden ekipler, "Deprem haftası nedeniyle okullarda öğrencilere deprem ve yangınla ilgili pratik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Toplu yaşamların olduğu alanlarda olası yangın ve afetlerde nasıl davranmaları konusunda bilinçlendiriyoruz. Okul bahçesinde uygulama yapabilmek için ateş yakıp olası yangın anında ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" dediler. - BAYBURT

Bayburt, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüslü yolcu taşıyan THY uçağı açıklaması: Yolcu Fransız Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

Son Dakika Haberleri
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'tan öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]