AFAD'tan 'tehlike avı' denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'tan 'tehlike avı' denetimleri - Son Dakika

AFAD'tan 'tehlike avı' denetimleri

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Çankırı İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan çeşitli kurumlara denetimler gerçekleştirildi.

AFAD'tan 'tehlike avı' denetimleri, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Çankırı İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan çeşitli kurumlara denetimler gerçekleştirildi.


Çankırı AFAD İl Müdürlüğü tarafından 'Tehlike Avı' uygulaması kapsamında Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde olası deprem durumunda risk oluşturabilecek olan eşyaların sabitlenmesi, acil çıkış yerlerinin düzeni ve olası yangın durumlarında müdahale edilecek ekipmanların yerleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tam not aldı.


Yapılan denetimle ilgili açıklamada bulunan AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, "Afetlere hazırlık yılı kapsamında düzenlemiş olduğumuz 'Tehlike Avı' etkinliği bu gün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde İl Sağlık Müdürümüz refakatinde gerçekleştirdik. Bugün burada aralık ayı etkinliği olan bina güvenliği temasının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapısal olmayan risklere karşı ne kadar güvenli onun denetimini gerçekleştirdik. Denetimimizde toplamda 28 sorudan oluşan bir anketimiz var, yapısal olmayan riskleri kapsıyor. Burada kullanılan malzemelerin dolapların herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını heyetimizle birlikte inceledik ve incelememizin sonucunda binamızın tamamen güvenli olduğunu gördük. Bu konuda da özellikle İl Sağlık Müdürümüze ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz. Kesinlikle anketteki yer alan sorularımızın tek tek inceledik ve herhangi bir şekilde risk oluşturacak bir faktöre rastlamadık. Tehlike avımızda herhangi bir tehlikenin olmadığını gördük. İnşallah herhangi bir afet olmaz ama olsa da hastanemizin bu konuda planlı ve hazırlıklı olduğunu gördük" ifadelerine yer verdi.


Yapılan Denetimlere AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Müdürü Tuna Dinç ve AFAD yetkilileri katıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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