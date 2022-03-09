AFAD'tan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı - Son Dakika
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AFAD'tan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı

09.03.2022 16:06
AFAD'tan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına çorba ikramında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya- Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına çorba ikramında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, savaştan kaçanlara sıcak yemek de ikram ediyor.

Sınırı geçerek Romanya'ya giriş yapan savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bugün de bölgedekilere çorba ikram etti.

Soğuk hava koşullarına rağmen yardım faaliyetlerine devam eden AFAD, ayrıca Ukrayna'dan otobüslerle tahliye edilen Türk vatandaşlarına gıda yardımı sağlıyor.

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Ukrayna, Romanya, Savaş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'tan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı - Son Dakika


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