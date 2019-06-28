Son Dakika Haberleri: AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret

1 saat önce

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret, System.String[]
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen Başkanlığında Müdahale Dairesi Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD'ın Suriye ile Kilis'teki çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdiği öğrenildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Mustafa Eser, Taşdelen, Kilis, AFAD, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak Ekrem İmamoğlu "24 Haziran'da makam araçlarını göstereceğim" demişti! İstifa kararı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]