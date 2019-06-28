AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret
1 saat önce
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
AFAD
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen
başkanlığındaki heyet, Kilis
Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen Başkanlığında Müdahale Dairesi Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser
ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD'ın Suriye
ile Kilis'teki çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdiği öğrenildi. - KİLİS
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