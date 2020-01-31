'AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı' - Son Dakika

'AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.

'AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı', System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık. Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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