'AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık. Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür."

(İHA)