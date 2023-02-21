AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu

21.02.2023 13:30
AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 300 bin 809 çadırın kurulumunu tamamladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 300 bin 809 çadırın kurulumunu tamamladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatı aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturan AFAD, bireysel çadır taleplerini de karşılıyor.

Bölgede, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay'da 69 bin 766, Kahramanmaraş'ta 66 bin 685, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 45 bin 852, Malatya'da 25 bin 380, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170, Diyarbakır'da 6 bin 328, Kilis'te 3 bin 605 çadır kuruldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi açıkladı: 'Depremin büyüklüğü 7.7, fakat şiddeti 11' AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi açıkladı: 'Depremin büyüklüğü 7.7, fakat şiddeti 11'

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 DNA testleri ortaya çıktı! Cezaevindeki Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi
13:05 Vincenzo Montella'dan depremzedeler için İtalyanlara çağrı: İnsanlar sokaklarda yardım edin
13:01 "Amcam enkaz altında kaldı" diyen Burcu Biricik'ten yeni paylaşım: Benim amcam değildi
13:00 Elbistan Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek: Elbistan'da başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
12:38 Biden'ın ziyareti sonrası gözler ondaydı! Herkesin yeni bir savaş ilanı beklediği Putin sert açıklamalarla yetindi
12:23 Tek sorun maaş! Serdar Dursun'un Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi
12:10 İstanbul'daki 2 katlı metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
12:03 Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar alan binada dev buz sarkıtları oluştu
11:42 Çok sayıda kişiye mezar olan lüks bina ile ilgili "Havuz için kolon kesildi" iddiası! Müteahhit deprem sabahı kaçmış
11:59 Beşiktaş ile yolları ayıran Tyler Boyd, Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 13:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement