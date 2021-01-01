AFAD tarafından gönderilen yardım malzemeleri depremin vurduğu Hırvatistan'a ulaştı - Son Dakika

AFAD tarafından gönderilen yardım malzemeleri depremin vurduğu Hırvatistan'a ulaştı

01.01.2021 19:07
AFAD tarafından gönderilen yardım malzemeleri depremin vurduğu Hırvatistan'a ulaştı, System.String[]

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde etkilenen afetzedelere gönderdiği yardım malzemeleri, başkent Zagreb yakınlarındaki Jastrebarsko Lojistik Merkezi'ne ulaştı.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde etkilenen afetzedelere gönderdiği yardım malzemeleri, başkent Zagreb yakınlarındaki Jastrebarsko Lojistik Merkezi'ne ulaştı.

7 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı deprem bölgesine ulaşan yardımı karşılayan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili makamların doğrudan temasa geçtiğini aktardı.

İçişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin sonucunda AFAD yetkililerinin ilk aşama olarak en çok ihtiyaç duyulan ısıtıcıları Hırvatistan'a ulaştırdığını aktaran Hızlan, "272 adet ısıtıcı geldi, teslim edildi, depoya giriyor. Talepler olduğu söylendi. Gelen ısıtıcılar arazide ihtiyacı olan Hırvat vatandaşlarına ulaştırılacak." diye konuştu.

AFAD Başkanlığınca Hırvat depremzedeler için 480 çadırın da hazırlandığını belirten Hızlan, "Bu çadırlar Türkiye'den tırlarla yola çıkacak. Çadırları kuracak arkadaşlarımız da onlarla birlikte gelecekler. Doğrudan arazide kış şartlarına uygun aile çadırları kurulacak." ifadelerini kullandı.

Hızlan, ayrıca en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden konteyner evlerin de Türkiye'de hazırlandığını dile getirerek "Konteyner evler de tırlara yükleniyor, onlar da yola çıkacak. Yerleri de Hırvat makamları tarafından Petrinja şehrinde hazırlanıyor. İhtiyacı olan ailelere teslim edilmek üzere yerlerine yerleştirilecekler." dedi.

Yardımların devam ettiğini belirten Büyükelçi Hızlan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Zagreb temsilcisinin de arazide olduğunu, ihtiyaç duyulan 500 adet battaniyenin de TİKA tarafından yerel olarak temin edilerek ilgili makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'den gelen ısıtıcılar evlerinden uzaklaşmak istemeyen depremzedelerin içini ısıtacak"

Hırvatistan Sivil Koruma İdaresinden Darko Majstorovic de yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek "Isıtıcılar, hali hazırda depremzedelere ulaştırılan çadır ve konteyner evlere gönderilecek. Türkiye'den gelen ısıtıcılar evlerinden uzaklaşmak istemeyen depremzedelerin içini ısıtacak." şeklinde konuştu.

Majstorovic, Türkiye'den gelecek konteyner evlerin depremden en çok etkilenen bölgelere gönderileceğini aktardı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic ile telefonda görüşmüştü.

Soylu, meydana gelen deprem nedeniyle Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hırvatistan'ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtmişti. Bu kapsamda, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan'a 100 konteyner, 500 çadır, 500 ısıtıcı, 3 bin 360 battaniye ve 2 bin yatak gönderileceği bildirilmiş, ayrıca çadırların kurulumu için AFAD ve jandarmadan 50 personelin Hırvatistan'a gideceği kaydedilmişti.

Hırvatistan, Türkiye, Aralık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD tarafından gönderilen yardım malzemeleri depremin vurduğu Hırvatistan'a ulaştı - Son Dakika


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