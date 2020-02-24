AFAD tarafından Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD tarafından Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi - Son Dakika

AFAD tarafından Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

7 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da gerçekleşen depremden etkilenen Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD tarafından Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da gerçekleşen depremden etkilenen Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD'ın Twitter hesabından, depremin ardından Van'a sevk edilen yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 178 personel, 36 araç ve 54 iş makinesiyle çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, depremzedelere bin 676 aile çadırı, 20 genel çadır, 360 uyku seti, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, bin 288 ısıtıcı ulaştırıldığı, 2 bin 258 kumanya ile 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Van'a ayrıca 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.

İran, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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