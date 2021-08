Yangınlar ve Seller Sonrası Yardım Kampanyaları Başlatılmıştır - Son Dakika

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır. Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya'nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD'a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası", sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Gerçekleştirilen müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere, başlatılan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası"na ilişkin 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve yedi yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaraları aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bilgi için: AFAD Çağrı Merkezi : 0312-258 2100

Banka Hesap Bilgileri YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI Not : "EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir. " T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299

USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300

EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499

Banka Swift Kod No: TVBATR2A TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232

USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324

EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

YANGIN yaz 1866 'ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)

SEL yaz 1866 'ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)

ANTALYA YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 4000 0100 1745 5555 5555 5313

USD : TR 1300 0100 1745 5555 5555 5314

EURO : TR 8300 0100 1745 5555 5555 5315

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6000 0150 0158 0073 1355 3937

USD : TR 3600 0150 0158 0480 1979 4683

EURO : TR 0400 0150 0158 0480 1979 4677

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 5000 0120 0940 8000 0500 0233

USD : TR 0300 0120 0940 8000 5800 0327

EURO : TR 3500 0120 0940 8000 5800 0333

MERSİN YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 5600 0100 1745 5555 5555 5316

USD : TR 2900 0100 1745 5555 5555 5317

EURO : TR 0200 0100 1745 5555 5555 5318

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 8900 0150 0158 0073 1355 3997

USD : TR 4500 0150 0158 0480 1979 4715

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1979 4721

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 2300 0120 0940 8000 0500 0234

USD : TR 7300 0120 0940 8000 5800 0328

EURO : TR 0800 0120 0940 8000 5800 0334

MUĞLA YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 7200 0100 1745 5555 5555 5319

USD : TR 4500 0100 1745 5555 5555 5320

EURO : TR 1800 0100 1745 5555 5555 5321

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 1400 0150 0158 0073 1355 4086

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1979 4754

EURO : TR 4800 0150 0158 0480 1979 4758

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 9300 0120 0940 8000 0500 0235

USD : TR 4600 0120 0940 8000 5800 0329

EURO : TR 7800 0120 0940 8000 5800 0335

DOĞU KARADENİZ SEL KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 8800 0100 1745 5555 5555 5322

USD : TR 6100 0100 1745 5555 5555 5323

EURO : TR 3400 0100 1745 5555 5555 5324

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 4300 0150 0158 0073 1355 4243

USD : TR 0500 0150 0158 0480 1979 4950

EURO : TR 4700 0150 0158 0480 1979 4970

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 6600 0120 0940 8000 0500 0236

USD : TR 1900 0120 0940 8000 5800 0330

EURO : TR 5100 0120 0940 8000 5800 0336

VAN SEL KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 0700 0100 1745 5555 5555 5325

USD : TR 7700 0100 1745 5555 5555 5326

EURO : TR 5000 0100 1745 5555 5555 5327

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6200 0150 0158 0073 1355 4289

USD : TR 5600 0150 0158 0480 1979 5002

EURO : TR 8700 0150 0158 0480 1979 5026

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 3900 0120 0940 8000 0500 0237

USD : TR 8900 0120 0940 8000 5800 0331

EURO : TR 2400 0120 0940 8000 5800 0337

BATI KARADENİZ SEL KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 2300 0100 1745 5555 5555 5328

USD : TR 9300 0100 1745 5555 5555 5329

EURO : TR 6600 0100 1745 5555 5555 5330

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6500 0150 0158 0073 1355 4429

USD : TR 2000 0150 0158 0480 1979 5068

EURO : TR 5100 0150 0158 0480 1979 5092

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 1200 0120 0940 8000 0500 0238

USD : TR 6200 0120 0940 8000 5800 0332

EURO : TR 9400 0120 0940 8000 5800 0338