AFAD tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu

Gümüşhane'de senaryo gereği depremin ardından yaşanabilecek olumsuzlukların sergilendiği tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu.

Gümüşhane'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, afetlere hazırlanma ve afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Erzincan'da meydana gelen deprem sonrası Gümüşhane'nin coğrafi koşulları gereği bir eve kaya düşmesi, depreme bağlı olarak okullarda tahliye probleminin yaşanması, trafik kazası, bir evde yangın oluşması ve yüksek katlarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması tatbik edildi.

Üniversite öğrencilerinin de kargaşa yaratarak müdahil olduğu ve personelin sabrını sınadığı tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, AKSA elektrik ve AKSA Doğalgaz ekipleri katıldı.

-"Birtakım eksikliklerimizi de bu çalışmada gördük"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 112 Acil Servis'e yaptığı ihbarla başlayan tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından oluşturulan kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın afet durumunda yaşanabilecek olumsuzlukları görmek adına önem taşıdığını söyledi.

Bütün kurumların kendilerine biçilen rol çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Taşbilek, "Birtakım eksikliklerimizi de bu çalışmada gördük. Gerçek bir afetle karşılaştığımızda oluşması muhtemel sıkıntıların ve aksaklıların tespiti ve görülmesi amaçlanmıştı. Allah ilimize, ülkemize insanlığa afet yaşatmasın ama bunlar da hayatın gerçekleri. Böyle bir durumla karşılaştığımızda neyi yapacağımızı, nasıl koordine olacağımızı daha iyi görebilmekti. Bu bağlamda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taşbilek, hayat kurtarma noktasında önem arz edecek eksiklerden ders çıkaracaklarını vurgulayarak, "Çıkardığımız dersleri değerlendireceğiz ve ilerleyen süreçte ilimizi afetlere hazırlık noktasında daha hazır hale getirmek, vatandaşlarımızı duyarlılık noktasında da daha duyarlı hale getirmek, bu hayatın gerçeğinin insanlarımızın farkında olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.