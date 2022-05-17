AFAD TATBİKATINDA KULLANILACAKLARI TAŞIYAN KONVOY FSM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ - Son Dakika

AFAD, '2022 Afet Tatbikat Yılı' kapsamında planlanan 'İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nda kullanılacak olan AFAD lojistik TIR'ı, mobil koordinasyon TIR'ı, haberleşme aracı ve mobil giyim TIR'ından oluşan toplam 51 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Kağıthane'deki afet merkezine gitti.

AFAD tarafından '2022 Afet Tatbikat Yılı' kapsamında Cuma günü yapılması planlanan 'İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' öncesinde İstanbul'a gelen 51 araçlık konvoy saat 06.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Kağıthane'deki afet merkezine ulaştı. AFAD lojistik TIR'ı ağır tonaj arama ve kurtarma araçlarından oluşan 22 araçlık konvoy ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek afet merkezine ulaştı. Cuma günü yapılacak tatbikatta; İstanbul Adalar Merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan saha tatbikatında tahliye, planlama ve yerleştirme konuları uygulanacak. Tatbikat senaryosu kapsamında ağırlıklı olarak afetzedelerin, afet ve acil durum toplanma alanlarında toplanması, tahliye noktalarına ve barınma alanlarına sevki, bu noktalarda kayıtlarının tutulması, ihtiyacı olanlara sağlık, psikososyal destek ve beslenme hizmeti verilmesi konularının işleneceği belirtildi. Tatbikatta ayrıca tahliye planlama ve yerleştirme çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra beslenme, barınma, güvenlik ve trafik, psikososyal destek, nakliye, ulaşım altyapı, enerji, haberleşme ve sağlık çalışma gruplarının destek olarak görev alacağı vurgulandı.

Afet Tatbikat Yılı kapsamında 54.302 adet tatbikat icra edilecek. Afet Tatbikat Yılı kapsamında yapılması planlanan tatbikatlar; 66 İl Düzeyi TAMP Tatbikatı, 15 Bölgesel Düzey TAMP Tatbikatı, 1 Ulusal Düzey TAMP Tatbikatı (İstanbul İlinde), 1 Uluslararası Düzey Arama ve Kurtarma Tatbikatı, 18 AYDES Uygulama Tatbikatı, 11 Adet Tematik Tatbikat (Maden Kazası, Endüstriyel Tesis Kazası, Kış Arama Kurtarma, Orman Yangınlarına Müdahale, Göç ve İnsani Yardım Tatbikatı vb.), 2921 Yangın ve Tahliye Tatbikatı, 51281 Deprem Anı Tatbikatı, 71 Sivil Savunma İkaz Alarm Tatbikatı olmak üzere toplam 54302 adet tatbikat faaliyeti yapılacak.

"3 BİN ARAÇ VE 4 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK"51 araçlık konvoyun geçişlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde takip eden AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, "Buradaki amacımız İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında yapmış olduğumuz Türk afet müdahale planındaki uygulamaları test etmek koordinasyon birimindeki çalışmaları burada güçlendireceğiz. 13 afet grubu bu çalışmada görev alacak. Yaklaşık 3 bin araç ve 4 bine yakın personel bu tatbikatta görev alacak. İlk defa ilçe afet yönetim merkezide buradaki faaliyetlerde kullanılıyor olacak. Bugün 73 araçlık konvoy hem Çanakkale Köprüsü üzerinden hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden İstanbul'a giriş yaptılar. Bu araçlar koordinasyonda kullanılacak olan mobil haberleşme araçları ve barınmada kullanılacak olan çadırları taşıyan yaklaşık 3000 çadırlık bir konvoyda İstanbul'a giriş yapmış oldu. Onları İstanbul'a uğurladık" dedi.

Görüntü dökümü: -Konvoyun köprüden geçmesi(havadan ve aktüel) AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu açıklama

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