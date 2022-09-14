Tekirdağ kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ kısa kısa

14.09.2022 09:00
Tekirdağ kısa kısa

AFAD Tekirdağ Müdürlüğünce Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde oluşturulan ekibe, Acil Kurtarma ve Yardım eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğünce Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde oluşturulan ekibe, Acil Kurtarma ve Yardım eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün toplantı salonunda teorik bilgiler verildi, araçlar tanıtıldı.

AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verilen personel, Çorlu tatbikat sahasında uygulama yaptı.

Ceza İnfaz Koruma memurlarından oluşan ekibin soruları yanıtlanarak, eğitim tamamlandı.

Hüseyin Pehlivan Caddesi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Hüseyin Pehlivan Caddesi'nde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi üreticilere yem bitkisi tohum desteği sağlayacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi" Projesi kapsamında Macar fiği ve yem bezelyesi tohum dağıtımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle 7 yılda 2 bin 988 üreticiye toplam 289 bin 863 kilogram yem bitkisi tohumu verildi.

Birliklere üye üreticiye dekara 10 kilogram olmak üzere en fazla 100 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtılacak. Tohum bedelinin yüzde 70'ini Büyükşehir Belediyesi yüzde 30'luk kısmını üretici ödeyecek.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da Vatandaşlar Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Servis Verilmemesine Tepki Gösterdi Tekirdağ'da Vatandaşlar Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Servis Verilmemesine Tepki Gösterdi Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:46 Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda
08:09 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:36 Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 09:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement