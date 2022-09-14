Tekirdağ kısa kısa

AFAD Tekirdağ Müdürlüğünce Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde oluşturulan ekibe, Acil Kurtarma ve Yardım eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün toplantı salonunda teorik bilgiler verildi, araçlar tanıtıldı.

AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verilen personel, Çorlu tatbikat sahasında uygulama yaptı.

Ceza İnfaz Koruma memurlarından oluşan ekibin soruları yanıtlanarak, eğitim tamamlandı.

Hüseyin Pehlivan Caddesi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Hüseyin Pehlivan Caddesi'nde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi üreticilere yem bitkisi tohum desteği sağlayacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi" Projesi kapsamında Macar fiği ve yem bezelyesi tohum dağıtımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle 7 yılda 2 bin 988 üreticiye toplam 289 bin 863 kilogram yem bitkisi tohumu verildi.

Birliklere üye üreticiye dekara 10 kilogram olmak üzere en fazla 100 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtılacak. Tohum bedelinin yüzde 70'ini Büyükşehir Belediyesi yüzde 30'luk kısmını üretici ödeyecek.