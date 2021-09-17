Üye Girişi
AFAD, Tel Abyad'da Kovid-19 karantinasındakilere 2 binden fazla gıda ve hijyen seti dağıttı - Son Dakika

AFAD, Tel Abyad'da Kovid-19 karantinasındakilere 2 binden fazla gıda ve hijyen seti dağıttı

17.09.2021 14:36
AFAD, Tel Abyad'da Kovid-19 karantinasındakilere 2 binden fazla gıda ve hijyen seti dağıttı, System.String[]

TEL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, karantinaya alınanlara 25 Ağustos'tan bu yana 2 binden fazla gıda kolisi ve hijyen seti dağıttı.

TEL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, karantinaya alınanlara 25 Ağustos'tan bu yana 2 binden fazla gıda kolisi ve hijyen seti dağıttı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tel Abyad ilçesinde 25 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalanan kişilerin karantina sürelerinde izole olmaları ve evden çıkmamaları için gıda ve hijyen seti dağıtım kampanyası başlatıldı.

Dağıtım kampanyası, Tel Abyad ilçe merkezi ile Suluk, Hamam Türkmen, Kurumaze, Ali Beceli ve Sükkeriyye beldelerinde gerçekleştirildi.

AFAD ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen kampanyada, karantina altında tutulan kişilere ve ailelerine şu an kadar 2 bin 110 gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırıldı.

Yardım kolilerinde temizlik malzemelerinin yanı sıra un, şeker, pirinç, sıvı yağ, mercimek, pilavlık bulgur, fasulye ve tuz gibi temel gıda ürünleri yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Kovid-19 tablosu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında faaliyet gösteren Yardım ve Koordine Birimi Derneğinin (ACU) Salgın Hastalıklar Erken Uyarı ve Müdahale Ağı verilerine göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son 24 saatte yapılan 275 Kovid-19 testinin 128'i pozitif çıktı.

Bölgede salgına yakalananların sayısı 6 bin 367'ye yükselirken iyileşen kişilerin sayısı ise 1260'a çıktı.

Henüz Kovid-19 aşılarının dağıtılmadığı bölgede, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Barış Pınarı Harekatı, Terör, AFAD, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, Tel Abyad'da Kovid-19 karantinasındakilere 2 binden fazla gıda ve hijyen seti dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar 14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Celal Şengör'ün 14:26 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti 14:17 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti
Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu 14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi 13:54 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu 13:49 Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu
Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Son Dakika Haberleri
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
14:05 Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim
13:53 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
13:51 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
13:19 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı
Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti         
14:37
Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti         
14:27
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi         
14:20
New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü         
14:15
Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim         
14:06
Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''         
13:52
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı         
13:20
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık         
10:51
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 14:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD, Tel Abyad'da Kovid-19 karantinasındakilere 2 binden fazla gıda ve hijyen seti dağıttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement