AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem... - Son Dakika

AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem...

6 saat önce

AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor.

AFAD:

AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor."

AFAD, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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