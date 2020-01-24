Son Dakika › Güncel › AFAD: 'Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem... - Son Dakika
AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem...
6 saat önce
AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
AFAD: "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor."
Son Dakika Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler