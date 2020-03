AFAD teşkilatından Vali Nayir'e ziyaret - Son Dakika

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve teşkilat çalışanları, "28 Şubat Sivil Savunma Günü" ve "Deprem Haftası" dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Kaşkaş, kutlanan bu özel gün ve hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi, Sakarya Afet Müdahale Planı (TAMP Sakarya) çerçevesinde "Afet Farkındalığı" ve "TAMP Bilgilendirme" toplantılarının kaymakamlık ve belediyelerde devam ettiğini söyledi.

Vali Nayir de ülkenin hemen hemen her yerini tehdit eden afetlerden birisinin de deprem olduğunu belirtti.

İller sıralamasına bakıldığında yaşanmışlıklar ve yine muhtemel depremler açısından Sakarya'nın özel bir yerinin olduğunu herkesin bildiğini belirten Vali Nayir, "Yakın zamanlarda yaşadıklarımız, tarihte yaşadıklarımız hepsi birlikte düşünüldüğünde önemli can, mal kayıplarına sebep olan doğal afetlerden bir tanesinin deprem olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Vali Nayir, depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirerek, "Eğitimli personelleri barındıran AFAD Birliğinin Sakarya'da olması yalnızca ilimiz açısından değil, bölgemiz açısından ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmak için de bir fırsattır. Dolayısıyla bu bilinçle teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalar açısından belirli konuları tematik olarak işlemesi önem arz ediyor. Her ay farklı bir konuyu işlemek insanlarımızın belleğinde alınması gereken tedbirlerin daha kalıcı olmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir, teşkilat çalışanları ve gönüllülerin gününü kutlayıp herkese görevlerinde başarı diledi.