AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı - Son Dakika

AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı

11 dakika önce

Düzce(İHA) – Suriye'nin İblid kentinden Türkiye sınırnaı olası mülteci akını için hazırlık yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan çadır nakli yaptı.

AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı, System.String[]

Düzce(İHA) – Suriye'nin İblid kentinden Türkiye sınırnaı olası mülteci akını için hazırlık yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan çadır nakli yaptı. Ayrıca AFAD, Elazığ ile Malatya'da depremden etkilenen aileler için de harekete geçen AFAD 8 tır dolusu çadırı bölgeye gönderdi.


24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok ağır geçen kış şartlarında depremden etkilenen ailelerin kullanması için AFAT Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposundan 28 metrekare büyüklüğünde 588 adet çadırın yüklendiği 8 tır, bölgeye sevk edildi.


AFAD Düzce İl Müdürlüğü bahçesindeki depodan deprem bölgesine gitmek üzere yüklenen 8 tır yola çıktı.


Diğer taraftan 16,5 metrekare büyüklüğünde 272 adet çadır ise Suriye rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına gelen ve olası mülteci yığılmalarında kullanılmak için Suriye sınırına gönderilmek üzere 2 tıra yüklendi. Tırlar, çadırları Adana AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na götürmek üzere bölgeye hareket etti. - DÜZCE

Batı Karadeniz, Suriye, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:01 Kaynak: İHA
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