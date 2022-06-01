AFAD, Trabzon'da "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı" gerçekleştirecek - Son Dakika
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AFAD, Trabzon'da "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı" gerçekleştirecek

01.06.2022 21:33
AFAD, Trabzon'da "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı" gerçekleştirecek

Trabzon'da yarın, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

Trabzon'da yarın, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 Afet Tatbikat Yılı, tematik tatbikatlarından biri olan "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı" ile Vakfıkebir ilçesinde sürdürülecek.

Tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 25 afet çalışma grubu, 11 İl AFAD Müdürlüğü, ulusal düzeyde akredite olmuş 36 sivil toplum kuruluşu, AFAD gönüllüleri ve yerel destek ekiplerinden oluşan 1200 personel görev alacak.

Tatbikata ayrıca 248 kara, 4 hava ve 10 deniz olmak üzere toplamda 262 araç katılacak.

Tatbikat, Vakfıkebir ilçesinde arama kurtarma ve tahliye istasyonlarında, Kemaliye ve Çarşı mahallelerinde kurulan birer ilçe AFAD merkezi, tatbikat yönetim merkezi, hayvan tahliye alanı, barınma alanı ve araç ekipman sergi alanı ile 7 arama ve kurtarma alanı, 2 tahliye alanı ve 4 toplanma alanı olmak üzere pek çok farklı noktada icra edilecek.

Bölgede yaşanabilecek sel ve taşkın tehlikesine karşı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü erken uyarı sistemine AFAD ve ASELSAN tarafından geliştirilen Haber Alma Yayma Sistemi'nin (HAY) entegre edilmesi ile risk altındaki vatandaşların e-AFAD, AFAD SMS ve merkezi anons sistemiyle uyarılarak zarar görebilirlik oranının asgari düzeye çekilmesi ve afet müdahale kapasitesinin doğru kullanılması hedefleniyor.

Tatbikat ile TAMP'ta görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve halkın özellikle afet ve acil durum toplanma alanları ve geçici barınma merkezleri noktasındaki farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

"Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı" düşüncesiyle gerçekleştirilecek tatbikat, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarını, gönüllüleri ve bölgedeki vatandaşları da bir araya getirecek.

AFAD Akreditasyon Sistemi'ne dahil olan ve henüz olmayan sivil toplum kuruluşları ekiplerini, yeni kurulan yerel destek ekiplerini, AFAD gönüllülerini ve diğer gönüllüleri aynı saha uygulamasında buluşturacak.

AFAD Başkanı Sezer tatbikat alanlarında inceleme yaptı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Vakfıkebir ilçesinde hazırlıklarını sürdüren ekipleri ziyaret etti, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Kaymakamlık bahçesine kurulan Afet Koordinasyon Merkezi, sahildeki barınma alanları, ilçe merkezinden geçen Fol Deresi'nde çalışma yapılacak alanlar başta olmak üzere tatbikatın düzenleneceği mekanları inceleyen Sezer, ekiplerle de görüştü.

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Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
Kaynak: AA

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