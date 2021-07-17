AFAD Tunceli ekibi, Rize'de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

AFAD Tunceli ekibi, Rize'de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

AFAD Tunceli ekipleri Rize'de yaşanan sel felaketi nedeni ile gittikleri kentte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

AFAD Tunceli ekipleri Rize'de yaşanan sel felaketi nedeni ile gittikleri kentte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Rize Güneysu'da meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Tunceli AFAD ekipleri, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, farklı illerden gelen gruplarla birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ

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