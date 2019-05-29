Son Dakika Haberleri: AFAD: "Tunceli Nazımiye'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
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AFAD: "Tunceli Nazımiye'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

1 saat önce

AFAD: "Tunceli Nazımiye'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:
AFAD: "Tunceli Nazımiye'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
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