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AFAD: "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir" - Son Dakika

AFAD: "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir"

24.01.2022 19:18
AFAD: "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir"

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında toplamda ilgili çalışma gruplarından toplamda 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında toplamda ilgili çalışma gruplarından toplamda 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 8 İl Valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "19 ilimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.698 vatandaşımız misafirhanelerde ve yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4.603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak yemek, 32 bin 095 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Tragger, Türkiye, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD: "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir" - Son Dakika
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