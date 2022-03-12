Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli - Son Dakika
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Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

12.03.2022 14:19

Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli AFAD, Ukrayna halkı için 43 yardım tırı ile 1 mobil mutfak tırı sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

ANKARA - AFAD, Ukrayna halkı için 43 yardım tırı ile 1 mobil mutfak tırı sevk edildiğini duyurdu.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda, ilgili kurum/kuruluş ve STK'ların desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırmaya devam edildiği ifade edildi.

27 Şubat'ta başlatılan insani yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin hazır yemek ve 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle birlikte bölgeye bugüne kadar; AFAD Başkanlığı; 18 tır ve 1 mobil mutfak aracı, AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ile özel sektör Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları; 25 tır, olmak üzere toplam 43 insani yardım tırı ve 1 mobil mutfak tırı malzemesi sevk edildi.

Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşları için hazırlanan 43 insani yardım tırında toplam 750 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 11 bin 620 battaniye, bin 890 yatak, bin 640 yastık - çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 15 bin adet Afet ve Acil Durum Çantası, 100 bin 000 adet hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, 52bin 820 hijyen seti, 103 bin 203 hijyen malzemesi ve bebek bezi, 308 bin hasta ve bebek bezi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor.

Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilmekte olan yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere bölgede görev yapan AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı, Polonya ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor. AFAD ekibi tarafından oluşturulan alanda günlük yaklaşık 10 bin kişiye beslenme desteği sunuluyor.

Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

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AFAD Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi AFAD Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

Ukrayna, AFAD, Türk, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli - Son Dakika


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