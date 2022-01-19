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AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele - Son Dakika

AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele

19.01.2022 09:21

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde aşırı kar yağışları nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluk yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların dün...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde aşırı kar yağışları nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluk yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların dün geceden bu yana aralıksız devam ettiği bildirildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.

Karayolları, jandarma, belediyeler, il özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yağışlar çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zaruri olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur."

Açıklamada ayrıca ülke genelindeki son duruma ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bolu il genelinde 232 köy yolu kapanmış olup yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeniçağ- Gerede Dörtdivan kavşağı Ankara istikametinde çok sayıda trafik kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır, ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. D100 karayolunda ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımı başlamıştır. Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalı olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır. Gaziantep- Bahçe istikameti otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir."

Malatya'da aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolunun kapandığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda Göksun-Kahramanmaraş eski yolu ile Çağlayancerit-Boylu yollarının kapalı olduğu vurgulandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın-Göksun ve Türkoğlu-Narlı yolunun kısmen kapalı olduğuna değinilen açıklamada, Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçeleri köy yollarının genel itibarıyla kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 42, Çağlayancerit'te 4, Ekinözü'nde 10, Göksun'da 43 köy yolunun kapalı olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca Artvin il genelinde Karayollarına bağlı yolların açık olduğu ancak kent merkezine bağlı 10 köy yolu, Şavşat ilçesine bağlı 29, Ardanuç ilçesine bağlı 16, Borçka ilçesine bağlı 13, Arhavi ilçesine bağlı 3, Murgul ilçesine bağlı 3 köy, Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolunun kapalı olduğu, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Adana ve Gaziantep arasında bulunan otoyollar ve köylerde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaşın da müdahale edilerek kurtarıldığına işaret edildi.

AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele
AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele
AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele
AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele

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Togo Cumhuriyeti, Diyarbakır, Hisarcık, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele - Son Dakika
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