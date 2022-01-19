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AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika

AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı

19.01.2022 17:44

AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı AFAD: "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur" AFAD: "(Gaziantep) Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4'ü hamile 48...

AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı

AFAD: "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur"

AFAD: "(Gaziantep) Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4'ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır"

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. AFAD tarından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kar yağışları etkisiyle Türkiye genelinde yaşanan olumsuzluklara, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin müdahalede ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor. Türk Kızılay tarafından yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerdeki 13 farklı noktada, 102 personel/gönüllü ve 34 araç ile beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışların Çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur."

"Bolu D-100 karayolunda çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır"

Bolu'da yaşanan yol kapanma sorununun giderildiği belirtilen açıklamada "Bolu il genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucu il genelinde 373 köy yolu kapanmış olup yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Bolu Anadolu otobanı İstanbul istikameti ulaşıma açılmış olup Ankara istikametinde yol açma çalışmaları devam etmektedir. Bolu D-100 karayolunda çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Sakarya AFAD'dan bir ekip yürütülen çalışmalara destek vermek üzere olay bölgesine sevk edilmiştir. Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekiplerimiz vatandaşlarımıza gıda yardımı ulaştırmak için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

"Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4'ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır"

Gaziantep de yapılan çalışmalarda 4 hamile kadının hastaneye yetiştirildiği ifade edilerek "Gaziantep il genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucunda Nizip karayolu ve Nurdağı otoyol kısmı trafiğe kapanmış olup, bölgedeki çalışmalar devam etmektedir. 112 ambulansı tarafından alındıktan sonra araçta mahsur kalan yeni doğan bebek bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık kuruluşuna ulaştırılmıştır. Osmaniye ve Hatay'dan 1'er adet 8x8 amfibik araç Gaziantep'te görevlendirilmiştir. Nurdağı- Adana karayolunun bir şeridi ulaşıma açılmıştır. Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4'ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır. Şahinbey ilçesi Barak mahallesinde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine intikali sağlanmıştır. Islahiye yolunda yolda mahsur kalan ambulanstaki hasta 8x8 ambifik araca alınarak hastaneye sevk edilmektedir. Nurdağı - Gaziantep otoyolu kapalı mahsur kalan vatandaşlar için akaryakıt ve paket gıda takviyesi yapılmaya devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Yavuzeli-Araban, Narlı-Gaziantep, Gaziantep- Kilis, Elbeyli-Kilis, Sazgın- Elbeyli, Nurdağı Gaziantep-Nizip Otoyolu ulaşıma kapalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hava aracıyla Nurdağı Bölgesine havadan kumanya sevkinin sağlanması için koordinasyon çalışmaları yerine getirilmektedir. Hatay AFAD İl Müdürlüğü tarafından etkilenen bölgede mahsur kalan araçlara yakıt desteği sağlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada aşırı kar yağışı sonucunda, Malatya Celikhan, Malatya Pütürge, Arapgir Divriği, Arapgir Kemaliye yollarının kapalı olduğu, Malatya Darende, Malatya Hekimhan karayolları ise tipi nedeni ile trafiğin zaman zaman aksadığı belirtildi. Ekiplerin bu noktalarda durmaksızın çalıştığının altı çizildi.

Kahramanmaraş'da kar yağışı sonrası son durumun paylaşıldığı açıklamada, "Meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda; Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Türkoğlu İlçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapalı, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde ise tüm köy yolları kapalıdır. Andırın ve Türkoğlu İlçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Artvin'de kapalı olan köy yolları için çalışmalar devam ediyor

Artvin'de yaşanan kar yağışı sonrası bazı köy yollarının kapandığı ve kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen kar yağışı nedeniyle, Borçka- Camili yolu ulaşıma kapalıdır. İl Merkezine bağlı 10, Şavşat İlçesine bağlı 29, Ardanuç İlçesine bağlı 16, Borçka İlçesine bağlı 13, Arhavi İlçesine bağlı 3, Murgul İlçesine bağlı 3 ve Hopa İlçesine bağlı 3 köy yolu kapalı olup yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Bu yapılan çalışmaların yanısıra Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da da kar yağışı ile mücadelede için ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı
AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı
AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı

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Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika
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