AFAD uyardı - Son Dakika

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; buğun öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yerel dolu yağlısı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK