AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak - Son Dakika
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AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak

11.05.2022 14:13

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Adana, Mersin, Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış etkili olacak. Açıklamada vatandaşlardan su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

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Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

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