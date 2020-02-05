AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi - Son Dakika

AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi

6 saat önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu kaybolanlara ulaşmak için arama- kurtarma çalışması yürüten ekiplerin bulunduğu bölgeye 2'nci kez çığ düştüğü açıklandı.

AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu kaybolanlara ulaşmak için arama- kurtarma çalışması yürüten ekiplerin bulunduğu bölgeye 2'nci kez çığ düştüğü açıklandı. AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmak için arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerimizin bulunduğu bölgeye ikinci bir çığ düşmüştür. Bölgedeki diğer ekiplerimiz ivedilikle olay yerine sevk edildi" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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