AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi (2) - Son Dakika

AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi (2)

6 saat önce

İÇİŞLERİ: 30 KİŞİYE ULAŞILDIİçişleri Bakanlığı'nca Van'da 2'nci çığ düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, 30 kişiye ulaşıldığı, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi (2), System.String[]

İÇİŞLERİ: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı'nca Van'da 2'nci çığ düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, 30 kişiye ulaşıldığı, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede  tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:46 Kaynak: DHA
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