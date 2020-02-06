İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Van Bahçesaray karayolunun Karabet geçidi mevkiinde düşen iki çığda 41 kişini hayatını kaybettiğini 84 kişinin ise yaralandığını bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Van - Bahçesaray karayolunun Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen iki çığda, Sağlık Bakanlığı SAKOM'dan alınan bilgilere göre, toplam 41 kişi hayatını kaybetti; 84 kişi ise yaralandı. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürünün hastanedeki tedavileri sürüyor. Bölgede, olası çığlara karşı önlem olarak yapay patlatma çalışmaları yapıldı. Alanda, çevre illerden 85 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı ve Ankara'dan askeri uçakla gelen 75 kişilik JAK ile 10 kişilik AFAD ekipleri çalışıyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi görev yapıyor. Haberleşmenin aksamaması için alanda iki mobil baz istasyonu kuruldu. 2 mobil baz istasyonu daha bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı. Alanda, AFAD Van haricinde çevredeki 7 ilden AFAD Ekipleri ve Ankara'dan gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri görev yapıyor. Ankara'dan kalkan askeri uçak, AFAD Müdahale Daire Başkanı'nı, 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD Arama Kurtarma Ekibi ile 1 aracını 5 Şubat 17.13'te Van'a ulaştırmıştı. Böylece bölgeye toplam 23 araç, 1 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ve 180 arama kurtarma personeli sevk edildi. Alana ayrıca 34 ambulans ve 16 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD Van İl Müdürü'nün görevi sırasında çığ altında kalması ve hastanede tedavisinin devam etmesi nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin (AADYM) koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi görevlendirildi. AFAD'ın İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaca karşı tedbiren teyakkuz durumuna geçirildi."



Van - Bahçesaray karayoluna, 4 Şubat 2020 17.45'te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8'i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 5 Şubat 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı. - ANKARA