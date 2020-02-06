AFAD: Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı - Son Dakika

AFAD: Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen iki çığın ardından bölgede muhtemel çığ felaketine karşı önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldığını bildirdi.

AFAD: Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen iki çığın ardından bölgede muhtemel çığ felaketine karşı önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat'ta düşen iki çığda şu ana kadar toplam 39 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

Bölgede olası çığ düşmelerine karşı önlem olarak yapay patlatma çalışmaları yapıldı.

Alana çevre illerden sevk edilen AFAD arama kurtarma uzmanı 85'e ulaştı.

Bölgede, 75'i jandarma arama kurtarma (JAK) personeli olmak üzere 180 personel, 23 araç ve bir mobil koordinasyon merkezi görev yapıyor.

Bölgeye ayrıca 34 ambulans ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 16 personel gönderildi.

Haberleşmenin aksamaması için alana kurulan mobil baz istasyonu 2'ye çıkarıldı.

Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı.

Bahçesaray, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Putin, 4 generali görevden aldı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]