AFAD: Van'daki çığ felaketinde 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı - Son Dakika
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AFAD: Van'daki çığ felaketinde 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı

6 saat önce

AFAD, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki ikinci çığ felaketinde aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD: Van'daki çığ felaketinde 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı, System.String[]

AFAD, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki ikinci çığ felaketinde aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü hatırlatıldı.

Dün çığ altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğünün bilgisinin alındığının belirtildiği açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı."

Bahçesaray, Çatak, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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