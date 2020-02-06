AFAD: Van'daki çığda 41 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen iki çığ faciasında toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, 84 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

AFAD, Van- Bahçesaray karayolunun Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ facialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürünün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bölgede, olası çığlara karşı önlem olarak yapay patlatma çalışmaları yapıldığı kaydedilerek, "Alanda, çevre illerden 85 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı ve Ankara 'dan askeri uçakla gelen 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ile 10 kişilik AFAD ekipleri çalışıyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi görev yapıyor. Haberleşmenin aksamaması için alanda iki mobil baz istasyonu kuruldu. 2 mobil baz istasyonu daha bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay , 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı. Alanda, AFAD Van haricinde çevredeki 7 ilden AFAD ekipleri görev yapıyor."

Açıklamada ayrıca, AFAD'ın İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birliklerinin olası bir ihtiyaca karşı tedbiren teyakkuz durumuna geçirildiği belirtildi.

ANKARA, -