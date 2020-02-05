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AFAD: "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam...
14 dakika önce
AFAD: "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: AA
AFAD: " Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti"
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