AFAD: "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam... - Son Dakika

AFAD: "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam...

14 dakika önce

AFAD: "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti"

AFAD:

AFAD: " Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti"

Bahçesaray, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor
Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]