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AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan...
6 saat önce
AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
AFAD: " Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı." - ANKARA
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