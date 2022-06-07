Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 4,68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Van Valiliğinin sosyal medya hesabından depreme ilişkin, "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. İnceleme ve tespit çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
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