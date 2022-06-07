Van Valiliğinin sosyal medya hesabından depreme ilişkin, "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. İnceleme ve tespit çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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