AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli - Son Dakika
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AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli

6 saat önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD), İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD), İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

ANKARA, -


Türkiye, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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