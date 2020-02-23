AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2) - Son Dakika

AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2)

7 saat önce

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDIAFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van'da yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yeni bir yazılı açıklama yaptı.

AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2), System.String[]

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van'da yıkıma neden  olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."


İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (3)
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:14:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]