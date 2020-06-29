AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı - Son Dakika

AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) boğulma ve çeken akıntı hakkında uyarıların yer aldığı rehber hazırladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) boğulma ve çeken akıntı hakkında uyarıların yer aldığı rehber hazırladı.

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Yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşların güvenli şekilde yüzebilmeleri için AFAD'ın hazırladığı rehberde, yüzerken dikkat edilmesi gerekenler madde madde anlatıldı.

AFAD'ın internet sitesinden ulaşılabilen rehberde, vatandaşların özellikle bu dönemde boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yüzme bilmenin önemine vurgu yapılan rehberde, yüzmek için kurumsal hizmet veren tesislerin, can kurtaranı bulunan plajların ve havuzların tercih edilmesi istendi.

Toplum tarafından güvenli olarak bilinen yerlerde yüzülmesi, bilinmeyen sularda ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçınılması uyarısında bulunulan rehberde, "Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir." ifadelerine yer verildi.

Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler


Paniğe kapılmanın boğulmalarda en önemli etken olduğu kaydedilen rehberde, panik nedeniyle kontrolünü kaybeden kişinin boğulmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.


Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler rehberde, "Tok karnına suya girilmemeli, ani bir şekilde suya atlanmamalı, derinliği hakkında fikir sahibi olunmayan suya balıklama atlanmamalı, suya girmeden önce ısınma egzersizleri yapılmalı ve su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçınılmalı." diye sıralandı.

Rehberde, boğulan kişinin hayatını kurtarmada ilk yardımın önemine de dikkat çekildi.

Çeken akıntı "sinsi tehlike" olarak nitelendiriliyor

Çeken akıntı hakkında uyarıların da yer aldığı rehberde konuyla ilgili bir video yer aldı.

Buna göre, Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen ve "sinsi tehlike" olarak nitelendirilen çeken akıntı, "deniz dip yapısının kum tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntı" olarak tanımlanıyor.

Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki çeken akıntı her yıl yüzlerce kişiyi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor ya da hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülen çeken akıntının gücü, dalga yüksekliği ile artıyor.

Çeken akıntı, bilinenin aksine yüzenleri dibe çekmiyor, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor.

Rüzgarlı havalara dikkat

Rehberde, çeken akıntıya kapılmamak için rüzgarlı havalarda denize girilmemesi, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajların tercih edilmesi, can yeleği veya simidi gibi malzemeler bulundurulması, deniz kıyafeti kullanılması uyarılarında bulunuldu.

Çeken akıntıya kapılanların sakinliğini korumasının önemli olduğu vurgulanan rehberde, sahile doğru değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulabilineceği anlatıldı.

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:51 Kaynak: AA

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