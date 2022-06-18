AFAD ve ANDA seferber oldu, işitme engelli genç saatler sonra bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde dağlık alanda kaybolan işitme engelli genç, 9 saat sonra bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün öğlen 13.00 sularında Kocaköy ilçesi Şaklat Mahallesi kırsalında 26 yaşlarında bir genç gezmek için dışarı çıktı. Mahalleden uzaklaşan işitme engelli gencin ailesi uzun süre haber alamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, ANDA, UMKE, jandarma, sağlık ve birçok arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hem dron ile hem de kırsal bölgede yaya olarak yürüttüğü 9 saatlik çalışma ile işitme engelli olduğu öğrenilen genci sağ buldu. Sağlık kontrolleri yapılan genç, daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.