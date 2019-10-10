Son Dakika Haberleri: AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu
Son Dakika Güncel AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

1 saat önce

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında incelemede bulundu.

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu, System.String[]

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında incelemede bulundu.


AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlarla, olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceği yerinde incelendi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:36 Kaynak: İHA
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