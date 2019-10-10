AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu
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AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulunduŞANLIURFA - AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kenti sınırında incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu
ŞANLIURFA - AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kenti sınırında incelemede bulundu.
AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlar olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceğini yerinde inceledi.
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