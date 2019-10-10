Son Dakika Haberleri: AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu
Son Dakika 3. Sayfa AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

54 dakika önce

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulunduŞANLIURFA - AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kenti sınırında incelemede bulundu.

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

ŞANLIURFA - AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kenti sınırında incelemede bulundu.

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlar olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceğini yerinde inceledi.

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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