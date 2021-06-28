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AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı

28.06.2021 16:20
AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttüklerini, diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttüklerini, diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve desteklerde bulunduklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Birleşik Krallık, Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) arasında "afet risk azaltma ve insani yardım" alanında mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla, AFAD Başkanlığında program düzenlendi.

Taşdelen, buradaki konuşmasında, Birleşik Krallık ile Türkiye'nin tarih boyunca yakın ilişkiler içinde olduğunu, şimdi de dünyada giderek önemi artan ve sınırları aşan afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında iş birliği yaptıklarını belirtti.

Dünyada insani krizlerin boyutu ve yardıma muhtaç insanların sayısının sürekli artış gösterdiğine dikkati çeken Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, dünya genelinde 235 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yani dünyada her 70 kişiden biri acil insani yardıma muhtaç yaşıyor. 2020 yılında ulaşılamamış ihtiyaç sahibi kişilerin oranı yüzde 30 olarak gerçekleşti. Afganistan'da 39 milyonluk nüfusun 18 milyonu, Suriye'de 17 milyonluk nüfusun 13 milyonu, Somali'de 12 milyonluk nüfusun 6 milyonu, Yemen'de ise 29 milyonluk nüfusun 24,3 milyonu yardıma muhtaç durumda. Bu ülkelerdeki kronikleşen insani krizlerin etkilerinin azaltılması için uluslararası gayret ve iş birliklerin artırılmasına ihtiyaç var."

Taşdelen, AFAD'ın "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü" olarak, afetlerin önlenmesi, zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

AFAD'ın kuruluşuyla risk odaklı bütünleşik afet yönetiminin uygulanmaya başlandığını belirten Taşdelen, afet risklerini azaltmak için enerji ve mesailerinin önemli bir kısmını afet öncesi planlama, hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Taşdelen, AFAD'ın çalışma alanlarının yalnızca deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğa kaynaklı afetlerle sınırlı olmadığını, çatışmalar ve farklı coğrafyalarda yaşanan zulümlerin tetiklediği insani krizler ve göçlerin de yoğun gayret gösterdiği alanlar arasında yer aldığını vurguladı.

"AFAD, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttü. Ayrıca diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve desteklerde bulundu." diye konuşan Taşdelen, her yıl Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü tarafından yayımlanan Küresel İnsani Yardım raporlarında, Türkiye'nin pek çok kez hem milli gelirine oranla hem de hacim olarak en çok insani yardım yapan ülke ilan edildiğini kaydetti.

Taşdelen, Türkiye'nin sadece geçen yıl 7,6 milyar dolar değerinde insani yardım yaptığına işaret etti.

Çalışmaları yürütürken toplumun karakteristik özelliklerini referans aldıklarını, darda olana yardım ettiklerini anlatan Taşdelen, şu ifadeleri kullandı:

"Arakanlı kardeşlerimizin uzun yıllardır gördükleri zulme tüm dünya şahit. 2012'den beri Arakanlılara düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ile bölgede kurduğumuz sahra hastanemizi çıkan yangın sonrasında yeniden inşa ettik. Yangından 2 ay sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

2011 yılında Suriye krizinin başladığı günden itibaren zorla yerinden edilenlere AFAD ile yardım ulaştırılıyor. Dünyadaki 5,7 milyon Suriyeli sığınmacının 3,7 milyondan fazlasına Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor. Zihinlerimizde netleşmesi anlamında söylüyorum, bu şu demek, yani her 3 Suriyeli sığınmacıdan 2'sine Türkiye ev sahipliği yapmış."

Taşdelen, imzalanan mutabakat zaptının afet risk azaltma ve insani yardım konusunda iş birliği, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını mümkün kılacak şekilde müşterek seminerler, eğitim ve konferansların organize edilmesiyle afet risk azaltma ve insani yardım alanında karşılıklı bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımı ile uzman değişimi konularını kapsayacağını kaydetti.

"Bir dünya lideri"

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton ise AFAD'ın hem doğal afet risklerinin azaltılması hem de insani acil durum müdahalelerinin yapılması konularında üstlenmiş olduğu eş güdüm rolleri ile kabiliyetlerinden çok etkilendiğini söyledi.

Morton, "AFAD, kesinlikle afetlere müdahalede ve acil durumlarda insani yardım götürülmesinde bir dünya lideri." dedi.

Daha yakın iş birliği ve ortak çalışmadan her iki tarafın da kazanacağı çok şey olacağını belirten Morton, mutabakat zaptını imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Morton, mutabakat zaptını imzaladı.

Programın sonunda Taşdelen, Morton'a acil durum çantası hediye etti.

AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı

İçişleri Bakanlığı, Arama Kurtarma, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika


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